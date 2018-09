Tasemetööde hooaeg algab täna uuendusliku loodusvaldkonna tasemetööga

25. septembril teevad tasemetööd valimisse kuuluvad seitsmendate klasside õpilased, 2. oktoobril valimisse kuuluvad neljandate klasside õpilased.

Loodusvaldkonna tasemetöödes keskendutakse eelkõige loodusteaduslikele üldpädevustele. Õpilastel tuleb uurimis- ja otsusetegemisülesannete abil igapäevaelulisi loodusteaduslikke probleeme lahendada.

Teadmiste kõrval hinnatakse ka õpilaste analüüsi-, kavandamis- ja tõlgendamisoskusi. Tagasisidelehed õpilase ja grupi tasandil annavad õpetajale ja õpilasele soovitusi õppetegevuse edasiseks kavandamiseks.

Riiklikult analüüsitakse valimisse kuuluvate õpilaste tasemetööde tulemusi üldistatult, üleriigilisel tasemel. Valimisse mitte kuuluvad koolid võivad tasemetööd läbi viia vabatahtlikult ning nende õpilaste tulemusi hindavad koolid ise.

4. klassi tasemetöö valimisse kuulub 2023 õpilast 149 koolist, 7. klassi valimisse 1893 õpilast 141 koolist.

Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna juhataja Kristin Hollo ütles, et see on uus lähenemine õpilaste õpitulemuste hindamises.

“Üldpädevusi õpetatakse aineüleselt ning uuendatud tasemetööde formaat lubab paremini jälgida nii õpilaste arengut aineõppes kui ka igapäevases elus vajalike oskuste omandamist,” ütles Hollo.

Innove testide keskuse loodusvaldkonna peaspetsialist Elle Reisenbuki sõnul ei pea õpilased tasemetööks eraldi valmistuma. Tasemetöö on õppimist toetav hindamisvahend, testi sooritamise eest ei panda hindeid ega koostata koolidest pingeridasid.

„Muretseda ei ole ka vaja selle pärast, et suvega on õpitu unustatud. Tasemetöö läbiviimise eesmärk on koguda tagasisidet teadmistest ja oskustest, mida õpilane on aastate jooksul sügavalt omandanud,“ selgitab Reisenbuk.