Tartus toimub laupäeval traditsioonilise tarkusepäev, kus kesklinna täidavad noorteasutused

Tarkusepäev, mis kannab sel aastal pealkirja “Targalt teele”, algab kell 14.00 huvitegevuse messiga, kus saab tutvuda spordi-, tantsu-, loodusharidus-, teadus-, kunsti-, käsitöö- ja muude valdkondade harrastustega ning Tartu noortekeskuste poolt pakutavate võimalustega. Õpitoad ja tegevused toimuvad Tartu Kaubamajast Raekoja platsini.

Paralleelselt messiala tegevustes osalemisega saab nautida Tartu Kaubamaja kõrval lava ees Tartu tantsukoolide õpilaste etteasteid. Esinevad DanceAct Tantsustuudio, JJ-Street Tantsukool, Shaté Tantsukool, Tantsukool Friends ning Tähtvere Tantsukeskus.

Kohe pärast tantsukoolide esinemisi algab kell 17.00 pidulik tordisöömine ning sissejuhatuse õhtusesse kontserti teeb kitarriga Pelle Põldma. Kell 19.00 astuvad üles Noortebänd 2017 poolfinalist Up The Sky ja 20.00 Eesti räpmuusika lipulaev Põhja-Tallinn. Sündmuse lõpetab TuleTeater Zerkala etteaste.

Kõik tegevused ja esinemised on külastajatele tasuta!

Tartu tarkusepäeva korraldab Tartu Noorsootöö Keskus, toetavad Tartu linn, Tartu Kaubamaja ja Eesti Noorsootöö Keskus.

Sündmust sponsoreerivad: AS Salvest, Aura Veekeskus, Balsnack International Holding AS, Eckerö Line, Eesti Rahva Muuseum, Escape Tartu, Fairfood OÜ, Funfood OÜ, Futuruum OÜ, kohvik Armastus, Militaarseiklus OÜ, Mrs Waffle, Muhu Pagarid, Must Kast, My Fitness, Ossu Burger, OÜ Estinvait, OÜ Lusikas, Pombel Fruits, restoran Aparaat, SA Kultuurileht, Saku Õlletehase AS, Tartu Kutsehariduskeskus, Tartu Uus Teater, Teaduskeskus AHHAA ja Tokumaru.

Lisainfo, ajakava ja on huvitegevuse pakkujate nimekirja leiab tarkusepäeva Facebooki lehelt https://www.facebook.com/Tarkusepaev/