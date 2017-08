Tartus testitakse maailmas ainulaadset käed-vabad piletimüügisüsteemi

Tartu linn alustab koostöös T Solutions OÜ-ga maailmas ainulaadse mobiilse käed-vabad piletimüügisüsteemi Jiffi testimist. Uudne piletimüügisüsteem võetakse järk-järgult kasutusele alates sellest aastast.

Nutitelefonil põhinev ühistranspordi piletimüügisüsteem Jiffi võitis 2015. aastal ettevõtluskonkursi Ajujaht. Juba samal aastal toimusid läbirääkimised Jiffi meeskonna ja Tartu Linnavalitsuse vahel, mille tulemusena soovib Tartu linn avalikus bussiliiniveos võtta alternatiivse piletimüügikanalina kasutusele Jiffi rakenduse.

"Tartu on alati avatud tehnoloogia uutele võimalustele. Nüüd astume järjekordse sammu targa linna arendamisel ja oleme koostöös T Solutions OÜ-ga valmis suurema testgrupiga katsetama bussides Jiffi rakendust, mis on ainulaadne piletimüügisüsteem kogu maailmas," sõnas Tartu linnapea Urmas Klaas.

T Solutions OÜ tegevjuhi Andres Birnbaumi sõnul on tegemist tüüpilise innovatsiooniprojektiga, kus võsa maha raiumise järel hakkab paistma mets. "Erinevad tehnilised väljakutsed, mida me kaks aastat tagasi ei suutnud ette näha, on projekti mahtu suurendanud ning ajakava nihutanud, kuid mul on hea meel, et oleme välja jõudnud punkti, kus täna oleme. Liigume lahenduse väljatöötamisel üks samm korraga – käivituv testimise etapp on kõige olulisem verstapost teel toimiva lõpptulemi suunas," ütles Birnbaum.

Jiffi lõppeesmärgiks on olla töökindel ja täisautomaatne käed-vabad piletimüügisüsteem linnaliinibussides. Rakendus kasutab turvalisi Bluetooth Low Energy majakaid, mille abil tuvastatakse täpselt, millal nutitelefoniga reisija siseneb ja väljub bussist. Ühistranspordiga reisija ei pea ise selleks midagi tegema ja nutitelefon võib jääda rahulikult taskusse. Vajalik on ainult Jiffi rakenduse allalaadimine.

Testgrupp, kuhu kuulub minimaalselt 50 inimest, katsetab uut ja ainulaadset rakendust 18. augustist kuni septembri lõpuni.