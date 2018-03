Tartus täitus suitsuga kristlik lastekodu, lapsed evakueeriti

Täna õhtul sai häirekeskus väljakutse Tartu kristlikust noortekodust, mis oli täitunud suitsuga.

Lõuna päästekeskuse pressiesindaja sõnul sai häirekeskus väljakutse, et Tartus Era tänaval asuv Tartu Kristlik Noortekodu on täitunud suitsuga.

Kohale sõitis 4-5 päästeautot, mitmeid politsei- ja kiirabiautosid. Lastekodust evakueeriti üheksa last, kes viidi politsei- ja kiirabiautodesse sooja ja kontrolli. Päästjad tegid kindlaks, et maja ise õnneks ei põle, kuid keegi oli teinud lõkke maja ühe akna all olevasse keldriauku ning suits tungis majja. Väidetavalt tegid lõkke akna alla auku lastekodu enda lapsed.

Lõuna prefektuuri pressiesindaja sõnul lastele ohtu pole, keegi vigastada ei saanud.

Tartu Kristlik Noortekodu on loodud 2000. aastal MTÜ-na, et aidata lapsi ja noori, kes on mingil põhjusel kaotanud oma kodu või kelle vanemad ei saa neid ise kasvatada. Tänasel päeval on meie hoole all kokku 48 last ja noort.

"Meil on mõneti üsna omanäoline süsteem - lapsed ei ela mitte ühes suures majas koos, ka ei ole meil viimasel ajal väga levima hakanud peremajade süsteem, vaid 16 nooremat last elavad Tartu kesklinna kandis ühes suures majas," seisab asutuse kodulehel.