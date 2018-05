Tartus piletita sõidu eest armu ei anta, aga kontrollid aitavad hädalise ise sihtpunkti

Arsti juurde tõtanud neiu unustas suure rutu tõttu piletiraha kaardile laadida, muidugi tuli bussi kontroll. Trahv ei jäänud tegemata, aga kontrollid näitasid siiski üles märkimisväärset hoolivust.

Tartus leidis nädala alguses aset tähelepanu vääriv sündmus, mis tõestas, et linnas tegutsevad piletikontrollijad on karmid aga sooja südamega inimesed.

Twitter kasutaja Anette kirjutas oma kontol oma õega juhtunust. Arsti juurde kiirustanud neiu unustas vist ähmiga oma bussikaardile raha laadida, aga jäi ette kohe piletikontrollijatele.

"Mu õel oli reedel opp ja pidi minema ootamatul ajal õmblusi näitama, kui arstil oli vaba hetk. Bussikaardilt oli raha otsa saanud ja [piletikontroll] tuli bussi. Õde käskis trahviga kiirustada, sest arstil on oppide vahel mingi 10 vaba mintsa. [Kontrollid] viisid ta haiglasse," säutsus Anette.

Tartu linnakaitselei menetlusteenistuse juhataja Imbi Kivi kinnitas, et taoline juhtum leidis tõesti aset. Piletita sõitja selgitas menetluse ajal, et tal on väga kiire arsti juurde. "Peale otsuse koostamist viisid menetlejad ta haigla juurde."

Menetlusteenistuse juhataja kiitis oma kontrollide tegevust. Tema sõnul saab inimesi ikka erandkorras aidata. "Tagasisidest lähtuvalt on tore, et menetleja hindas seda konkreetset olukorda õigesti."