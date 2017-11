Tartus nooruki surnuks sõitnud politseinik pääses karistuseta, ehkki oli varemgi patrullauto roolis kihutamisega vahele jäänud

Kaks aastat tagasi hukkus Tartus ülekäigurajal politseibussilt löögi saanud 20-aastane Rain ning lõplik otsus ütleb, et tegemist oli õnnetusega, kus süüdlast pole. Selgub aga, et sama politseinik jäi pärast tragöödiat veel kaks korda kihutamisega vahele ja sunniti lõpuks politseist lahkuma.

Tallinnas õppinud Rain saabus 20. novembril Tartusse ja läks endiste klassikaaslastega peole. Hilisemad analüüsid näitasid, et Rain ja tema sõber Henri olid joonud alkoholi, aga joove polnud suur, kui nad 21. novembri hommikul pisut enne kella viit sammud kodu poole seadsid, ja 120 km/h liikunud politseibussi ette jäid, vahendas "Pealtnägija".

Nad nägid küll lähenevat autot, kuid sireen ei töötanud ja vilkureid poisid ei märganud, suurest kiirusest aru ei saanud. Henri ise sai autolt tagumiku pihta löögi, kuid Rain hukkus.

Raini kaotusevalus pere oli niikuinii skeptiline politsei ametliku versiooni suhtes, aga neid jahmatas, kui materjalidest selgus, et noor politseinik Igor oli oma lühikese karjääri jooksul juba enne teinud kolm avariid alarmsõiduki roolis, kaks neist olid seotud kihutamisega.

Kokkuvõttes on riigi seisukoht, et noormehed ilmusid ülekäigurajale nii ootamatult, et Igoril polnud võimalik otsasõitu vältida. Eelnevad avariid ja sireenita sõitmine ei mängi siinjuures prokuröride sõnul mingit rolli.

Perekond ja nende advokaat protestisid igal sammul, kuid juriidiline lõppjäreldus jäi samaks ning ülemöödunud nädalal pani Tartu ringkonnakohtu määrus asjale lõpliku punkti – süüdlast pole.

Igor jäeti pärast 2015. aasta õnnetust patrulli edasi, kuid ta polnud enam autoroolis. Mõlemad hilisemad rikkumised toimusid isikliku autoga. Esimesel korral, tänavu 13. mail sõitis ta Tartu äärelinnas sajaga ehk ületas kiirust ligi 50 kilomeetrit. Karistuseks sai ta 576 eurot trahvi ja üleviimise kainestusmaja spetsialistiks.

Vaid kaks kuud hiljem, juuli lõpus jäi ta Luunja vallas jälle vahele, kui kiirust oli rohkem kui 25 kilomeetrit üle. Karistuseks 100 eurot, juhtimisõiguse ära võtmine kaheks kuuks ja politseitöölt kõrvaldamine.