Tartus Jaani kirikus avaneb materjalide taaskasutust kujutav näitus Hiinalinnast

Alates 31. märtsist on Tartu Jaani kirikus vaatamiseks Tartus Jaamamõisa linnaosas asuvas nn Hiinalinnas materjalide taaskasutust kujutav fotonäitus “Taaskasutus.Hiinalinn”.

Kõik näitusel presenteeritud raamid on saadud heategevuslikus korras eri isikutelt ja ettevõtetelt, kes toetasid ideed taaskasutusteemalisest näitusest.

Väljapaneku autor on Kerly Ilves, kes alustas omapärase linnaaia pildistamistega 2014. aasta suvel.

Näitusel on vaatamiseks väljas 22 eriilmelist lõuendtrükis mustvalget fotot. Autor kasutas fotode ülesvõtmiseks analoogkaamerat, ilmutades filmid ja skaneerides need fotofailideks, millest näitusel esitatud kunstfotod trükiti.

Endiselt käimasolev projekt on kajastust leidnud varem ühe korra kui valik Hiinalinna meeleolufotosid, mis kujutasid fotograafi kui salaja vaatlejat seerias „Seintel on silmad“ ning loodetavasti jõuab suurem kogus fotosid tulevikus ka raamatukaante vahele.

Näituse uurimisobjektiks on taaskasutus Hiinalinnas. Aastate jooksul on aiamaalised väga oskuslikult ära kasutanud kõike, mis on näppu juhtunud, olgu selleks kardinapuu, okastraat, vedruvoodi või auto kapotid.

Kõigest sellest on ehitatud uksi, aedu, putkasid, kasvuhooneid ning kasutatud ära ka söestunud puitplanke. Lisaväärtuse annab näitusele fakt, et kõik raamid on saadud annetusena kuuelt ettevõttelt ja eraisikult, toetades antud kunstiprojekti.

Mõte Hiinalinna pildistamiseks tuli soovist jäädvustada kodulinnas Tartus midagi omapärast, midagi, mis on aja hammasrataste vahele jäämas ning määrtud aastate pärast ilmsele hukule.

Loe veel

Kerly Ilvese arvates on Hiinalinnas taustal oleva vaatlejana kulgemine parim viis piirkonna olustiku jäädvustamiseks. Viimast soodustab igati rahulik ning aeganõudev filmile pildistamise protsess ning loodetavasti annavad näitusefotod seda tunnet ka edasi.

Näitusega loodab autor tõmmata positiivset tähelepanu Hiinalinna isetekkelisele aiamaapiirkonnale sooviga tutvustada seda mõnusat ja põnevat kohta lootuses, et rohkemad inimesed leiavad sinna tee ning pidev seadusevastane prahi mahapanek lõppeks.

Hiinalinn ei ole kole ja hirmutav, vaid pigem kontakt loodusega suurlinnas ning võimalus kogeda looduse ja inimese koostööd. Selle asemel võiks uued aednikud oma platse luua ning plaan seda läbivast teetrassist võiks teostamata jääda.

Näitus saab teoks tänu Sihtasutus Tartu Kultuurkapitalile, Tartu Jaani kirikule, Täitsa Kantav OÜle ja Lilian Lukkale kümnete raamide annetamistele, Janar Ilvesele, Arp Karmi hindamatule abile ning juhendamisele ja teistele raamiannetajatele Kadri Vaherile, Kristina Kurmile, Nele Ambosele ja Tartu Uukasutuskeskusele. Näitus jääb avatuks 28. aprillini ja kõiki fotosid on võimalik soovi korral endale osta.

Kerly Ilves on pikaajaliste kogemustega vabakutseline fotograaf, kelle peamised loomingulised uurimisteemad on kaduva jäädvustamine, pikemaajaliste protsesside kaudu tekkinud muudatuste ülesvõtmine ja fotograafilised katsetused erinevate kaamerate kaudu.