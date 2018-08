Tartus hukkus kaubarongi all noor naine. Rong sõitis pärast õnnetust edasi, surnukeha avastas alles järgmise rongi juht

Täna veidi enne kella 15 sai häirekeskus teate, et Tartus Betooni raudteeülesõidu lähistel on inimene jäänud rongi alla, teatas Delfile politsei pressiesindaja. Traagiliste tagajärgedega vahejuhtum leidis aset Tartu linnas Betooni tänava ülesõidust umbes 300 meetri Tallinna poole, kus 23-aastane raudtee lähistel viibinud noor naine oli saanud löögi mööduvalt rongilt ning hukkunud. Juhtunu kõik üksikasjad on selgitamisel.

Eesti raudtee pressiesindaja Monika Lillese sõnul kuulub õnnetusjuhtumis osalenud rong Operaililie (endine EVR Cargo). "Esimene rong, mis kannatanule otsa sõitis, surnukeha ei märganud. Alles järgmiee Operaili rongi juht nägi surnukeha ja teatas kohe häirekeskusesse," ütles Lilles.

Raske õnnetus halvas kogu ümberkaudse raudteeliikluse enam kui tunniks, kuid veidi enne kella 16 oli tavapärane rongiliiklus raudteel taastunud.

EVR Cargo juhatuse esimees Raul Toomsalu ütles Delfile, et teab õnnetusest, aga seda kommenteerida ei saa.