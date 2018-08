Tartus hakkab bussijaama ja raudteejaama vahel sõitma tasuta elektribuss

Tartu elektribuss Foto: Tartu linn

Bussisõit uuel liinil on tasuta, kuid nõutav on bussikaardi valideerimine. Uue bussiliininumber on 25. Bussisõidud algavad juba esmaspäeval.