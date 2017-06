Tartus arutatakse erivajadustega inimeste elukvaliteedi parandamise üle

Täna kogunevad Tartus eksperdid, et arutada erivajadustega inimeste elukvaliteedi parandamise üle ja töötada välja programme erinevatele sihtgruppidele.

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse eestvedamisel toimub täna Tartus koostamisel olevate uute rehabilitatsiooniprogrammide tutvustamine. Keskuse direktori Kert Valdaru sõnul on uued loodavad programmid ning algatused loodud eesmärgiga tagada kõigile erivajadustega inimestele võrdsemad ja paremad võimalused ühiskonnas.

"Rehabilitatsiooniprogramme osutatakse inimestele, kellel on puue või vähenenud töövõime," selgitas Valdaru.. "Me soovime läbi uute programmide panustada erivajadustega inimeste ja nende lähedaste elukvaliteeti Eestis nii et mitte keegi maha ei jääks."

Üritusel kaardistavad eksperdid ühiselt muresid, mida kõrvaldada, käivitamaks edukalt puudega või vähenenud töövõimega inimestele suunatud programme, et eerivajadusega inimeste elukvaliteet Eestis oleks homme parem kui täna.

Väljatöötatavad programmid on suunatud väga erinevatele sihtrühmadele: nendeks on erivajadusega lapsed, osalise töövõimega tööealised, hariduslike erivajadustega õpilased, kes siirduvad kutseõppest tööturule ja erivajadusega eakad.

Dorpat Konverentsikeskuses toimuval teabepäeval räägivad ootustest rehabilitatsiooniprogrammidele Sotsiaalkindlustusameti ja Töötukassa esindajad. Oma kogemusi jagavad Astangu Keskuse, Jõhvi Haigla, Põlva Haigla ning Dorpat Tervis OÜ spetsialistid.