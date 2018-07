Tartumaalt leitud kuningboa omanik ei ole senimaani näole andnud

Möödunud nädala reedel leiti Tartu äärelinnast Ränirahnu teelt kuningboa, kelle loomapüüdjad viisid Tartu koduta loomade varjupaika, kus madu tänaseni pesitseb.

Tartu koduta loomade varjupaiga projektijuht Kirke Roosaar ütles Delfile, et mao tervislik seisund on väga kehv. "Loomaarstide hinnangul võib kuningboa ravimiseks kuluda mitu kuud," sõnas Roosaar.

Laupäeval võttis varjupaigaga ühendust looma väidetav omanik. Roosaare sõnutsi ütles mees, et madu on ostetud Tallinnast ja mehel on olemas ka vajalikud paberid. "Küll aga ei ole ta tänaseni meiega rohkem ühendust võtnud," märkis Roosaar. Roosaare arvates võivad omanikku kohutada suured raviarved. "Oleneb, kui kalli maoga tegu on. Kui väga kalliga, siis võib omanik veel välja ilmuda."

Kui aga omanik rohkem varjupaigaga ühendust ei võta, tuleb loomale otsida uus peremees. Praegu aga keskendutakse looma tervisele.

Varjupaik paneb maopidajatele südamele, et kokkupuude plehku pannud maoga võib inimese jaoks, kes roomajaga ümber ei oska käia, lõppeda õnnetult ja seetõttu tuleb veenduda, et lemmikud ikka kodus püsiksid.

Juuni lõpus läks Tartumaal Uhti külast Malmi loomafarmist kaduma suur madu. Kõik suuremad meediaväljaanded kajastasid maootsinguid põhjalikult. Loom leiti naabri küünist.