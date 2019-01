Tartumaal ohustas vingugaas pere elusid

Naine kurtis vilinat kõrvus, iiveldust, oksendamist, pearinglust ja üldist nõrkust. Kohale saabunud päästjad ja kiirabitöötajad mõõtsid õhus kõrge vingugaasi sisalduse. Majas viibis veel mees ning kuue- ja kaheaastane laps. Kiirabid toimetasid kõik kannatanud haiglasse.

Esialgsel hinnangul oli vingugaas tuppa imbunud siibri liiga varase sulgemise tagajärjel. Juhtunust hoiatati ka ülemise korruse elanikke. Ruumid tuulutati ja õhu hapnikusisaldus normaliseerus.

Päästjad hoiatavad, et liiga varase siibri sulgemise tõttu tuppa imbuv lõhnatu ja nähtamatu, kuid ülimürgine vingugaas on inimelule ja tervisele äärmiselt ohtlik. Pärast kütmist ja siibri sulgemist on soovitatav ruume tuulutada. Vingugaasi aitab õhust tuvastada vingugaasiandur. Suitsuandur vingugaasi ei tuvasta.