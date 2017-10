Tartu võib jääda ilma ainukesest siserulapargist

Tartu ainukest Ropka linnaosas asuvat siserulaparki ähvardab taas raha puudumisel sulgemine ning selle säilimise eestvedajatel hakkab jaks raugema, kirjutab Tartu ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni eriala tudeng Katri-Helena Kaasik.

Tartu linnavalitsuse noorsooteenistuse juhataja Piret Talur ei julge lubada, et Tartu Skatehall ka järgmisel aastal avatud on. Samasuguse probleemi ees seisid noored ka eelmisel aastal, sest linnavalitsus lubas lõpetada rulapargi toetuse, sest noortekeskusena toimetav park ei täitnud esitatud nõudeid, näiteks puudus noortega tegelevatel inimestel noorsootöötaja kutsestandard.

Teine võimalus on, kui kohapeal oleksid kvalifitseeritud treenerid, kuid ka need puuduvad. Kuna linnavalitsus vastutab alaealiste eest, siis leiab Talur, et on lubamatu, kui noortega tegelevatel inimestel puuduvad üldised teadmised, näiteks kuidas osutada esmaabi, ennetada vigastusi ja tagada turvalisus.

Tartu Skatehalli pinda rentiva spordiklubi AK Rahinge juhatuse liige Martin Bachmann kinnitas, et nemad omalt poolt püüavad igal juhul jätkata. Terve oktoobrikuu on olnud võimalik Tartu linnavalitsuses registreerida osalust Skatehalli tegevuses. Bachmanni sõnul käib hallis sõitmas umbes viissada noort, kuid praegu on ametlikult kirja pannud end alla saja inimese. Registreeritud inimeste arvu järgi annab linnavalitsus edaspidi pearaha huvitegevuse korraldamiseks, mille suurusjärk on 85-230 eurot ja toetuse summa oleneb sellest, kui palju on harrastajaid ja milline on eestvedajate kvalifikatsioon. Seega on järgmiseks aastaks oodata lisaks 25 000 eurole halli rendi eest veel ainult ligi 8500 eurot. Eelmisel aastal oli toetatav summa kokku 63 000 eurot ja tänavu 45 000 eurot.

Talur ütles, et kasutamata variante on lisaks kutsestandardi taotlemisele veel, näiteks küsida toetust ka teistelt omavalitsustelt, sest linnavalitsus toetab vaid Tartus registreeritud inimeste huvitegevust, kuid Skatehallis sõitjaid on ka linnast väljas. Samuti pakkus ta, et linn toetab transporti teise linna, kus asuvad ekstreemspordi sisehallid. Kuid Taluri sõnul ei ole noored nendest võimalustest kinni haaranud.

Skatehalli BMXi treener William Kass sõnas, et temal ei ole linnale midagi ette heita, sest neile on palju vastu tuldud, kuid on vaja leida kedagi, kes kõik soovitused ellu viiks, sest praegustel eestvedajatel hakkab jaks otsa saama. Viimastel aastatel toimuvad Skatehallis trennid ja muul ajal saavad huvilised 3 euro eest sõitmas käia. Kassi sõnul on BMXi huvilisi nii palju, et on pidanud mitmele lapsele ära ütlema, sest pole enam ruumi. Kassi sõnul on päevi, mil on sõitjaid korraga 40, aga sellise suurusega hallis on normaalne, kui sõidab kuni 4 edasijõudnute tasemel inimest.

Lapsevanem Marju Luht, kelle kaks last käivad Skatehallis sõitmas ütles, et see on esimene trenn, kuhu lapsed ise tahavad väga minna. Luhti sõnul on tema lapsed erinevates trennides käinud, kuid Skatehalli minnes lähevad lastel silmad särama. Luht märkis, et intervjuu ajal on nad Tallinnas ja neil on rula ja turvavarustus kaasas, et lapsed saaksid ekstreemspordi elamusspordikeskusesse, Spot of Tallinnasse, minna. Luht tõdes, et Skatehalli sulgemine oleks väga kurb.