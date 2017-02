Tartu vanalinna Raekoja platsi kõrvale võib lähiaastatel kerkida neljakordne parkimismaja

Tartu vanalinna arheoloogilise miljööpiirkonna alale võib lähiaastatel kerkida neljakorruseline parkimismaja. Linnavalitsuse sõnul on praegu ehituseks välja valitud koht Tartu linnaraamatukogu taga sobivaim, kuna see asub kõige lähemal parkimiskohti vajavatele kesklinna ettevõtjatele.

Teisipäeval tutvustatud parkimismaja planeeringu eskiislahenduse järgi võiks parkimismaja Tartu linnaraamatukogu tagusel alal Emajõe ja Raekoja hoone vahetus läheduses võtta enda alla ligi 2000 ruutmeetrit, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Abilinnapea Jarno Lauri sõnul looks parkimismaja ka praegu parklana kasutatavale alale juurde kolm korda rohkem parkimiskohti, mida vajavad tema sõnul ennekõike kesklinna ettevõtjad ja teenindusasutuste töötajad. "Tuleb tunnistada, et vanalinna piirkonnas ja justnimelt siinpool otsas kesklinnast ei olegi ühtegi väga head krunti sellega võrdväärses mahus, kuhu oleks võimalik parkimist rajada," selgitas Laur.

Kriitikute sõnul aga maapealne parkimismaja Tartu vanalinna ei sobi. Tartlane ja kunstiajaloolane Enriko Talvistu ütles, et kui Tartu asuks Kesk-Euroopas, ei tuleks maapealse parkimismaja ehitamine kesklinna ühte hinnatumasse piirkonda kõne allagi ja tema seda plaani õigeks ei pea.

"See toob kesklinna ja Vabaduse puiesteele liiklust juurde ajal, mil kogu maailmas nii-öelda kultuursem linnaplaneerimise pool läheb järjest rohkem kergliikuse ja jalakäijate teed," kommenteeris Talvistu. Lauri sõnul aga parkimismaja kesklinna autosid juurde ei tooks, sest eesmärk on autod mitmes kohas hoopis tänavatelt ära viia ehk parkimismaja asendaks tänavatel asuvaid parkimiskohti.

Parkimismaja esimesele korrusele on planeeritud kaubandus- ja teenindusasutused.

Abilinnapea Laur ütles Delfile, et praegu pole täpselt teada, kui palju parkimiskohti hoonesse tuleb, sest detailplaneeringuga määratakse üksnes võimaliku hoone maksimaalsed kabariidid. "Me ei oska väga täpselt öelda, mis selle ettekujuteldava kasti sees saab olema, sest see sõltub väga palju arhitektuurilisest lahendusest," rõhutas Laur.

Parkimismaja saab lahendada erinevalt, see võib olla näiteks rampidega, spiraalikujuline või turboringidega. Milline lahendus uues parkimismajas saab olema, selgub arhitektuurilise võistluse käigus. Siiski saab öelda, et kuivõrd praegu pargib sel maa-alal umbes 80 autot, siis kuigi seda arvu ei õnnestu ilmselt kolmekordistada, siis kindlasti saab see olema kahekordne.

Järgmine samm on planeeringu avalik arutamine, sellele järgneb arhitektuurivõistlus ja hoonestusõiguse konkurss. "Arhitektuurivõistlus on kogu selle protsessi ja koha tundlikkust arvestades ilmselt ka kõige olulisem faas," viitas Laur, et uus hoone peab oma asukohta hästi sobituma. Laur rõhutas, et uue parkimismaja asukoht on keeruline ja otsus kahtlemata vastutusrikas.