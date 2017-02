Tartu valimisliitlased otsustasid ühineda ja valimistele minna koos

Täna kohtusid Eesti Rahva Muuseumis kahe Tartu linna volikogus esindatud valimisliidu liikmed, kes otsustasid sügisel toimuvale kohaliku omavalitsuse valimisele vastu minna ühise nimekirjaga „Tartu heaks”. Esinumbriks kinnitati senine volikogu liige Jüri-Ott Salm.

Valimisliidu Isamaaline Tartu Kodanik ja Vabakunna liikmete sisuline koostöö sai alguse möödunud aasta suvel, kui üheskoos kohtuti endise õiguskantsler Allar Jõksiga, kus arutati nn kahe tooli seadusega seonduvat. Sealt edasi on kohtutud regulaarselt ja kaardistatud programmiline ühisosa. Täna sõnastasid eestvedajad peamised eesmärgid, valisid esinumbri ja valimisliidu olemust kõige paremini väljendava nime, teatas liit.

„Kindlasti pöörame oma programmis suuremat tähelepanu murekohtadele, mida linnakodanikud pidasid viimastes küsitlustes suuremateks probleemideks, näiteks töökohad, korruptsioon ning laste ja noortesõbralik linn,” ütles valimisliidu esindaja Jüri-Ott Salm.

Isamaalise Tartu Kodaniku saadikurühma nõunik Toomas Kalmuse sõnul võiks tulevikus olla linna poliitiliseks juhiks linlaste otse valitud volikogu esimees, linnapea (linnadirektor) juhib linnavalitsust kui linna haldusaparaati ja on ametis pikema perioodi kui üks linnavolikogu koosseis ning on konkursi korras valitav. Kalmus möönab, et sellise süsteemi käivitamine nõuaks suurt julgust ja pealehakkamist, sest linnavalitsuse ametikohad tuleks lahti haakida „parteilisest toiduahelast”.

Loe veel

Liit märkis, et eelmistel valimistel ei usutud, et üks valimisliit ületab Tartu linnas valimiskünnise, kuid künnise ületas lausa kaks valimisliitu. „Me oleme näinud valimisliidu võitu ühes Eesti suuremas linnas Pärnus — meie eesmärk ei ole väiksem,” ei olnud Salm ja Kalmus tagasihoidlikud. Tänane Postimehe küsitlus annab valimisliidule Tartus liidripositsiooni 29-protsendise toetusega (järgnevad Reformierakond 20 protsenti ja sotsiaaldemokraadid 18 protsenti), mistõttu leiavad valimisliitlased, et nende ambitsioonikas start ei ole sugugi ülepingutatud.

Lisaks Vabakunna ja jüri-ott liikmetele on algatusgrupiga ühinenud erakondade Vabaerakond ja Eestimaa Rohelised liikmeid. Valimisnimekiri saab olema avatud kõigile linnakodanikele, kes jagavad valimisliitlaste mõtteid ja toovad endaga kaasa häid ideid, tahavad tegusteda Tartu heaks ja toovad Tartule uut hingamist, sõnas liit.