Tartu uuendab bussiliinivõrku. Linn kutsub tartlasi bussiliinivõrgu uuendamisele kaasa rääkima

Linn ootab tartlasi muudatuste kavandamisel kaasa rääkima. Tänasest saab tagasisidet anda linna kodulehel oleva kaardirakenduse kaudu, septembris oodatakse huvilisi avalikele aruteludele.

Abilinnapea Raimond Tamme sõnul on muudatuste eesmärk luua inimeste tegelikel vajadustel põhinev ühistranspordi liinivõrk, mis võimaldab mugavalt ja kiiresti jõuda soovitud sihtkohta. „Tartu ühistranspordi liinivõrgus pole suuremaid muutusi toimunud 1990ndatest aastatest saadik, samal ajal on aga linnakeskkonnas toimunud olulised arengud ning inimeste vajadused ja ootused muutunud. Eesmärk on muuta liinivõrku lihtsamaks ja arusaadavamaks ning suurendada ühistranspordi kasutajate hulka,“ rääkis Tamm. Ta lisas, et ühistransport on üks olulisemaid linna poolt korraldatavaid teenuseid – linnaliinibusse kasutab regulaarselt ligi kolmandik tartlastest.

Uus liinivõrk näeb ette senisest üle poole vähem bussiliine, mis on aga omavahel paremini ühendatud ja võimaldavad sagedasemat väljumisintervalli. Samuti on plaanis tänaste ringliinide asemel samal marsruudil edasi-tagasi kulgevate pendelliinide loomine. Uus liinivõrk võimaldab märkimisväärselt parandada hetkeolukorda, kus sarnaseid põhimarsruute teenindavad bussid saabuvad peatusesse samaaegselt.

Kavandatava liinivõrgu aluseks on Soome firma WSP Finland OY ja Eesti ettevõtte Positiumi koostööna valminud ühistranspordi liinivõrgu modelleerimise töö, milles kasutati erinevaid andmestikke. Bussikaardi valideerimisandmete põhjal hinnati reaalset bussiliinide kasutatavust, linlastelt kogutud tagaside põhjal kaardistati olemasolevate linnaliinide tugevused ja vajakajäämised ning mobiilpositsioneerimise andmetel vaadeldi Tartu ja lähipiirkonna elu- ja töökohtade paiknemist.