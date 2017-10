Tartu Üliõpilasküla: hukkunud noormees oleks saanud kõrvalmajast abi küsida

Tartu ühiselamuid haldava MTÜ Tartu Üliõpilasküla majutusjuht Jaanika Hango nentis, et tühermaalt surnuna leitud Renet oleks saanud kõrvalmajast abi küsida, kui ta oma ühiselamusse sisse ei saanud.

Politsei tuvastas turvakaamerate salvestuste põhjal, et Renet lahkus 26. oktoobril kella 3 ajal Narva maantee ühiselamu juurest Roosi tänavale, tegi mitmeid põikeid kõrvaltänavatele ning jõudis 26. oktoobril kella 4.30 paiku Raadi linnaosas Kasarmu tänava lähistel võsastunud maastikule, kust politsei ta 27. oktoobri hilisõhtul leidis.

Hango ütles, et seda juhtub ikka, et peo käigus kaotavad inimesed oma võtmed ära või ei suuda neid leida. Siis laseb administraator nad sisse. Narva maantee 27 ühiselamus administraatorit pole, küll aga on administraator kõrvalasuvas Narva maantee 25 majas, kes tegeleb ka maja nr 27-ga. 27 elanikud saavad abi majas nr 25 töötavalt administraatorilt, mida kõik ka teavad.

Ühiselamute juures on kaamerad, aga Hango sõnul pole administraatori ülesanne kogu aeg kaameraid jälgida, sest tal on ka teisi ülesandeid. Näiteks sel ööl käis administraator majas nr 27 ja tegi ringkäigu, et kontrollida, kas kõik on korras. Administraator lahkus majast natuke enne Reneti saabumist ja nad ei kohtunud.

Kui Renet ei saanud majja sisse, siis ta lahkus. Üsna pea peale seda tuli maja juurde uus noormees, kes tegi ukse juures veel pikalt suitsu.

"Meil on kõrvalmajas abivõimalus olemas, mida noormees millegipärast ei kasutanud," kahetses Hango.