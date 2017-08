Tartu ülikoolil napib jälle ühikakohti

Tartu üliõpilasküla majutusjuht Janika Hango tõdeb, et kohapuudus on esmakursuslasi kimbutanud juba pikki aastaid ning kolmsada-nelisada kohta jäi ka tänavu vajaka.

Hango ütles Õhtulehele, et kohaprobleem on eelkõige esmakursuslastel. Väljalangenud, teise kõrgkooli läinud või eraka kasuks otsustanud tudengite hulk on parasjagu nõnda suur, et kui tudeng venitab jaanuarisse välja, siis peaks ta ühikakoha saama.

Tartu ülikooli kinnisvaraosakonna juhataja Heiki Pagel tõdeb, et uut ühiselamut pole siiski mõttekas ehitada, kuna siis jääks aasta esimesel poolel suur hulk tube vabaks.

"Paljud tudengid eelistavadki privaatsemat erakorterit ja Tartus on viimastel aastatel üüriturg tublisti arenenud," ütles ta.

Loe pikemalt Õhtulehest!