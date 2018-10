Tartu ülikooli uuring: Pea kõik Eesti elanikud vajaksid mõne ravimi puhul tavapärasest erinevat annust

"Rahvusvahelised uuringud on näidanud ühe geeni või ravimi kaupa, et teatud geeniinfo kasutamise korral on võimalik vähendada ravimite kõrvaltoimeid," rääkis uuringu juht, Tartu Ülikooli genoomika instituudi juhtivteadur Lili Milani. „Võtsime kõik publitseeritud ja valideeritud seosed ning hindasime geenidoonorite andmete põhjal, kellele neist suure tõenäosusega ei sobi standardannused ning kes vajaksid seetõttu annuse kohandamist. Loodame, et sellise info kasutamine ravimite väljakirjutamisel suurendab inimeste usaldust arsti määratud ravimite võtmisel ja vähendab hirmu kõrvaltoimete pärast."

Artikkel valmis Tartu Ülikooli ning ettevõtete STACC ja Quretec koostöös ja see avaldati kirjastuskontserni Nature Publishing Group kuuluvas mainekas teadusajakirjas Genetics in Medicine.

Juba praegu annab Geenivaramu varem liitunud geenidoonoritele tagasisidet kuni 28 ravimi toimeaine osas ning koos teiste osapooltega töötatakse aktiivselt selle nimel, et see informatsioon oleks edaspidi osa Eesti meditiinisüsteemist.

Aasta lõpuni kestab uute geenidoonorite kogumise kampaania, mille käigus on huvilistel võimalik hakata geenidoonoriks ning anda hindamatu panus tulevaste teadusuuringute ja avastuste heaks.