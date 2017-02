Tartu ülikooli rektoriks kandideerivad Volli Kalm ja Margit Sutrop

Tartu ülikooli rektori valimiskomisjon registreeris oma tänasel, 20. veebruari koosolekul rektorikandidaatideks professor Margit Sutropi ja professor Volli Kalmu.

Loodus ja täppisteaduste valdkond otsustas veebruari alguses esitas rektori kandidaatideks Margit Sutropi kui Volli Kalmu.

Professor Margit Sutropi kandidatuuri esitasid ka sotsiaalteaduste valdkond ja humanitaarteaduste ja kunstide valdkond. Praeguse rektori Volli Kalmu kandidatuuri toetas meditsiiniteaduste valdkond.

Valimiskomisjoni esimees Priit Kaasik ütles, et esitatud on kaks väärikat kandidaati: „Nüüd kui kandidaadid on ametlikult registreeritud, saame minna edasi aruteludega ülikooli sees, mis toovad rektori kandidaadid kindlasti ülikooliperele lähemale," ütles Kaasik.

Rektorikandidaatide väitluskoosolek toimub 9. märtsil 2017. a kell 16.15 Tartu ülikooli aulas.

Rektori valib valimiskogu valimiskoosolekul 30. märtsil 2017. Valimiskoosolek algab kell 12.00 ülikooli aulas.

Rektor Volli Kalm on Tartu ülikooli rektorina juhtinud alates 1. juulist 2012. Professor Margit Sutrop on TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaan ja eetikakeskuse juhataja.