Tartu Ülikooli rektorikandidaatide arvamused erinevad tselluloositehase osas kui öö ja päev

Tartu Ülikooli rektorikandidaadid Margit Sutrop ja Toomas Asser esitlesid tänases "Foorumis" oma mõtteid ülikoolihariduse ja ühiskondliku olukorra üle laiemalt. Eriarvamustel ollakse tselluloositehase eeluuringute osas.

Asser märkis, et kahetsusväärselt on märgitud, et teravates küsimustes, pidades siinkohal silmas arutelu metsa ja puidurafineerimistehase ümber, on mainitud teadlaste suukorvistamist, vahendab ERR. Asser aga rõhutas, et teadlased peavad oma seisukoha võtma, võtma julgesti sõna ning oma seisukohti esitama ja kaitsma, seda isegi siis, kui see irdub enamuse või administratsiooni seisukohtadest. Asser leiab, et uusi uuringuid oleks vaja.

Margit Sutrop rõhus riigi mittekaasavale tegevusele otsustusprotsessis, ent ta leiab, et uusi uuringuid pole vaja. Ta arvab, et pole vaja raisata teadusele määratud raha, et sama uuring uuesti teha.

Rektor valitakse ülehomme.