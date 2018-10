Tartu ülikooli kliinikumis on sügeliste puhang www.DELFI.ee RUS 70

Tartu Ülikooli Kliinikumi hoone Foto: Anni Õnneleid

Tartu ülikooli kliinikumi infektsioonikontrolli teenistusele laekunud informatsiooni põhjal on alust arvata, et kliinikumis on sügeliste puhang.