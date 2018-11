Tartu Ülikooli kliinikumis nakatus sügelistesse 44 töötajat

Kliinikumi juhatuse liige, ravijuht Andres Kotsar, infektsioonikontrolli teenistuse direktor Matti Maimets, arst Vivika Adamson ja õde Tiina Teder andsid selgitusi kliinikumis toimunud pressikonverentsil

Neljapäeval teatas kliinikum, et infektsioonikontrolli teenistusele laekunud info kohaselt levivad nende majas sügelised.

Matti Maimets rääkis, et sügelised said alguse saanud ühest väga haigest patsiendist, kes käis läbi mitme osakonna ja jõudis nakatada 44 töötajat. Maimets selgitas, et sellel patsiendil on ülinakkav koorikuliste sügeliste nakkus, aga temalt nakkuse saanud meditsiinitöötajatele kandus üle tavasügeliste nakkus.

"Tavasügelised ei ole väga nakkavad. Need nõuavad pikaajalist füüsilist, intiimkontakti," rääkis Maimets.