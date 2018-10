Tartu Ülikooli Kliinikumi uus juhatus alustas tööd

Priit Eelmäe sõnul ootab ta huviga uude ametisse asumist: „Kliinikum kui Eesti meditsiini lipulaev peab jätkama organisatsioonina, kus säilib nii akadeemilisus, aga teisalt ka ülikoolihaiglale omane uuendusmeelsus.

Soovin, et patsiendid saaksid just Tartu Ülikooli Kliinikumis kõige kvaliteetsemat ja professionaalsemat ravi ning et ülikoolihaigla ravitööalased kogemused aitaksid edendada õppe-, teadus- ja arendustööd.

See eeldab koostööd kliinikute, võrgustunud ja piirkondlike haiglate, Tartu Ülikooli, Tartu linna, kutseliitude, ametiühingute ning Eesti Vabariigi erinevate institutsioonide vahel, aga ka rahvusvaheliste pädevuskeskustega. Seega loodan heale koostööle ja olen veendunud, et koos kõikide kliinikumi töötajatega suudame muuta Tartu Ülikooli Kliinikumi veelgi patsiendikesksemaks ja väljapaistvamaks liidriks Eesti ja naaberriikide tervishoiumaastikul."

Kliinikumi uue juhatuse volitused algasid täna, 1. oktoobril ning kestavad viis aastat. Uue juhatuse esimesel tööpäeval kell 13.00 lausuvad nõukogu esimees Urmas Klaas ning juhatuse esimees Priit Eelmäe L. Puusepa 8 maja galeriis tervitussõnad ja tutvustavad kliinikumi eesseisvaid eesmärke.