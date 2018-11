Tartu Ülikooli kliinikumi patsient kutsub aitama kliinikumi voodivarustuse ostmisel

Soots, kes on võidelnud viimased kolm aastat luuüdi siirdamisest tekkinud tüsistustega, kirjutas Facebookis, et luuüdi- ja transplantatsiooni osakonna tekid-padja on väga kehvas olukorras ning kutsus tegema annetusi enda arveldusarvele.

"Konto läheb lukku 12. detsembril 2018, et 17. detsembril 2018 kontrolli minnes kingitused osakonda üle anda – olgu neid siis täpselt nii palju, kui teie abiga olema saab," kirjutas Soots.