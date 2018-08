Tartu ülikooli kliinikumi nõukogu valis kliinikumi juhatuse uued liikmed

Kati Korm on sündinud 22. juunil 1972. aastal. Ta õpetas 1995. aastal Tartu ülikooli matemaatika-informaatikateaduskonna. Kati Korm on kliinikumis töötanud alates aastast 2003: informaatikateenistuse projektijuhina, süsteemianalüütikuna ning alates aastast 2005 arendusosakonna juhatajana.

Kliinikumi nõukogu esimees Tartu linnapea Urmas Klaas ütles, et Priit Eelmäe meeskonna ees on suur väljakutse. „Tartu ülikooli kliinikumil on Eesti ainukese ülikoolihaiglana väga suur vastutus Eesti meditsiini arengus. Tipptasemel kliinikum peab tegema head koostööd nii Eestis kui rahvusvahelisel tasemel, olema meditsiinis patsiendikeskse mudeli järjekindel elluviija ning ihaldatud töökoht arstidele, õdedele ja teistele tervishoiuvaldkonna spetsialistidele,“ ütles Urmas Klaas.

Seoses kliinikumi juhatuse liikmete volituste lõppemisega 30. septembril 2018. aastal, kuulutas SA Tartu Ülikooli Kliinikumi nõukogu välja konkursi juhatuse esimehe ja juhatuse liikmete leidmiseks. Konkurss toimus kahes etapis, millest esimeses valis nõukogu 24. juulil järgmiseks viieks aastaks kliinikumi juhiks Priit Eelmäe. Priit Eelmäe on lõpetanud Tartu 5. keskkooli ja 1994. aastal Tartu Ülikooli liikumis- ja sporditeaduste erialal ning kaitsnud 1997. aastal samas teadusmagistri kraadi füsioteraapia valdkonnas. Eelmäe on töötanud Tartu ülikooli kehakultuuriteaduskonna õppeprodekaani, Tartu ülikooli füsioteraapia- ja terviseedenduse õppetooli lektori ning juhatajana, Tallinna ülikooli Haapsalu kolledži terviseedenduse ja rehabilitatsiooni kompetentsikeskuse taastusravi valdkonna juhina. 2008. aastast on Eelmäe SA Haapsalu Rehabilitatsioonikeskuse juhatuse esimees ning arendanud välja Eesti meditsiinis olulise valdkonna. Priit Eelmäe on olnud Eesti Haiglate Liidu liige ning Eesti Füsioterapeutide Liidu president.

Teise etapina kuulutas nõukogu 31. juulil konkursid juhatuse nelja liikme valimiseks. Juhatuse liikmete vastutusvaldkonnad jagunevad järgmiselt: ravijuhi vastutusvaldkond on integreeritud ravi-, õppe- ja teadustöö ning tervishoiu edendamine, finantsjuhi vastutusvaldkond on eelarveprotsess ning raamatupidamisarvestus ja -aruandlus, haldusjuhi vastutada on kliinikumi taristu hooldamine, parendamine ja hanketegevus ning infotehnoloogiajuhi vastutuseks on kliinikumi ja sellega seotud asutuste tegevust ja eesmärke toetava info- ja kommunikatsioonitehnoloogia strateegia väljatöötamine ja elluviimine.

Kliinikumi uue juhatuse volitused algavad 1. oktoobril ning kestavad viis aastat.