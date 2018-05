Tartu Ülikooli Kliinikumi EMO juht: kergemate tervisehädadega tuleks helistada häirekeskuse asemel perearsti nõuandeliinile

Tartu Ülikooli Kliinikumi erakorralise meditsiini osakonna (EMO) juht Kuido Nõmm manitseb inimesi pöörduma kergemate tervisehädadega häirekeskuse asemel perearsti nõuandeliinile, et kiirabi ei peaks tegema põhjendamatuid väljakutseid.

Nõmm ütles Delfile, et põhjendamatud väljakutsed, kus kiirabi tegelikult vaja ei ole, on suur probleem ja pikendab kriitilistele juhtumitele reageerimise aega.

"Kui inimesel on puuk, siis selle jaoks on igas apteegis kättesaadavad puugi eemaldamise vahendid. Selleks ei ole vaja arstiteadust, et puuki eemaldada," tõi Nõmm näite. "Inimesed on hakanud väga kergekäeliselt kiirabi kutsuma ja see tekitab suuri probleeme," nentis ta.

Nõmme sõnul tuleb pahatihti ette ka kurioosseid väljakutseid möödakäijatelt, kus kaugelt vaadates abi vajav inimene on osutunud isegi prügikotiks või väljakutse näitel pargis olevaks kivikujuks. Samuti on kiirabi kutsutud näiteks lifti kinnijäämise või ukse taha jäämise korral.

"Aitamine on see, kui inimene läheb juurde ja katsub aidata reaalselt, mitte see, et kaugelt kuskilt kutsutakse kiirabi. See ei ole aitamine. See on kaasaaitamine ressursi arutule raiskamisele," ütles Nõmm.

Esimene kontakt, kuhu enda tervisemurega helistada, peaks Nõmme sõnul olema kas perearst või väljaspool tööaega perarsti nõuandetelefon 1220. "Perearsti nõuandetelefon annab nõu ja vajadusel, kui on tõesti tõsine probleem, siis suunab ka häirekeskusesse," märkis Nõmm.