Tartu Ülikooli kliinikumi arsti poolt läbi sõimatud soomlane ähvardab kodumaa meedias: lähen kohtusse! Mul on Eesti parim advokaat

6. mai öösel Tartu Ülikooli kliinikumi erakorralise meditsiini osakonnas lahvatanud konflikt patsiendi Lauri Steinbachi ja arst Hardi Kaljuranna vahel jõudis nüüd ka Soome meediasse. Patsient lubab, et võtab ette kohtutee.

Artikkel ilmus täna õhtul Iltalehtis ning seal on öeldud: õuduste öö Eesti haiglas, arst soovitas paistes varvast ravida tampooniga ning turvamees viskas pantsiendi suisa tänavale.

Kirjeldus sarnaneb sellele, mis ilmus juba ka Eesti meedias. Toona rääkis Lauri Steinbach Delfile, et arst läks närvi ja hakkas teda sõimama. Videost on näha, et arst käratas: "Ei ole muud teha öösel kui möliseda siin; minuga ei ole mõtet möliseda siin."



Kaljurand ütles omalt poolt Delfile: "Konflikt tekkis ning sündmused eskaleerusid tänu asjaolule, et patsient tõlgendas kaasaegset konservatiivset ravi ravita jätmisena ning ei soostunud seega edasises arutelus ning raviprotsessis osalema, asudes personali provotseerima ning lõpuks ka ähvardama."

Patsiendi ja temaga kaasas olnud meesterahva ähvarduste osas esitas Kaljurand avalduse politseile ja asjaolusid uuritakse.

Tartu Ülikooli kliinikum kinnitas nüüd Iltalehtile, et arst ja haigla vabandasid patsiendi ees. Samas rõhutati, et Steinbach ise provotseeris antud olukorras ja ähvardas arsti. Kas arst jätkab haiglas töötamist, ei kommenteeritud.