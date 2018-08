Tartu Ülikooli hinnangul on Martin Halliku väited vallandamise põhjuste üldsõnalisuse kohta valed

"Martin Hallik on kursis sellega, mis on töölepingu lõpetamise põhjused," ütles Kurm Delfile. "Need räägiti ülikooli ja Martin Halliku vahel väga täpselt läbi."

Hallik väitis samuti, et ei saanud tutvuda tema vallandamise aluseks oleva süüdistuse tõenditega ega ennast korralikult kaitsta.

Kurmi sõnul Hallikule tõendeid ei tutvustatud, kuid need on ülikoolil olemas. "Need on piisavad, et teha vallandamise osas kindel otsus. Kohtumisel, mil vallandamine teatavaks tehti, Hallik end ei kaitsnud," märkis Kurm.

Tartu ülikool jääb praeguse seisuga ootama Halliku juristide pöördumist. Kuigi ajakirjandusest on läbi käinud väide, nagu võiks ülikool ka kohtusse minna, Kurm seda siiski ei kinnita.

"Minu pädevuses seda, kas ülikool kohtusse pöördub, öelda ei ole" märkis Kurm.

Tartu Ülikooli raamatukogu pikaajaline direktor Martin Hallik vallandati üleeile oma ametikohalt, põhjuseks ebaväärikas käitumine. Täpsemaid selgitusi ülikool vallandamise tagamaade kohta ei andnud.