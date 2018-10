Tartu ülikooli Delta maja ehitusel tuvastati projekteerimisviga, esialgsel hinnangul jääb kahju 400 000 euro piirile

Ülikooli rektoraadi koosolekuprotokollist selgub , et septembri lõpus andis ülikooli kantsler Meelis Luht ülevaate Delta maja ehitustöödest. Ta teatas rektoraadile, et ehitamisel on tuvastatud projekteerimisviga ning kuigi ehitus ei peatu, siis graafikust ollakse kuni kolm kuud maha jäänud.

Ta teatas rektoraadile lakooniliselt, et ülikool peab arvestama 400 000 eurose lisakuluga.

Uurides ülikoolilt, kas viga on tuvastatud ning milline see on, tõmbuvad sealsed keelepaelad lukku. Ülikooli arendusprorektor Erik Puura nendib lõpus telefonis, et projektiga on mitmeid probleeme ning lubab põhjalikumalt vastata kirja teel.

Kirjale vastab viimaks hoopis ülikooli kinnisvaraosakonna juhataja Heiki Pagel. Pagel kirjeldab, et ülikooli Delta hoone on keeruline projekt, mis peab olema vastupidav ning pikaaegne.

"Hoonele on väljastatud ehitusluba põhiprojekti staadiumis. Tööprojektiga põhiprojektis tehtavad muudatused, täiendused ja täpsustused on tavapärane osa ehitustöödel ning see toimub igapäevaselt koostöös ehitaja, projekteerijate ja omanikujärelvalvega," kirjeldas ta.

Pagel nendib, et lisakulutuste tekkimise ning kandmise vahel peetakse arutelusid projekteerija, ehitaja ja ülikooli vahel.

Uurides Pagelilt, et mille eest siiski 400 000 eurone lisaarve välja kirjutatakse, parandab ta hoopis, et tegemist pole arvutusega vaid rektoraadi teadmisega, et võib tekkida ootamatuid lisakulusid. Niisiis vastust, kas tegemist on tööjõu-, materjali- või mingi muu kuluga, ei saagi.

Delta hoone ehitustöid viivad läbi Rand & Tuulberg ning Ehitustrust. Ettevõttete esindaja, Rand & Tuulbergi juhatuse liige, Taivo Täht kostis, et ehitustööde käigus on ilmnenud mitmeid vigu, aga need lahendatakse jooksvalt koostöös kõigi osapooltega.