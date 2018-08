Tartu Ülikool vallandas ebaväärika käitumise eest päevapealt ülikooli raamatukogu direktor Martin Halliku! Ta lahkub ka Tartu linnavolikogust

TÜ kommunikatsioonijuht Kristina Kurm ütles, et ülikoolil pole võimalik lähemalt kommenteerida, milles Halliku ebaväärikas käitumine seisnes. Teadaolevalt olla juhtumiga seotud kolmas osapool. Kas tegu võis olla ahistamisjuhtumiga, Kurm ei kinnitanud.

Uudis tuli kui välk selgest taevast. Hallik on ka Tartu linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige. Nüüdseks on teada, et ta lahkub sellest ametist. Delfi on vestelnud mitme sotsiga, kes kui ühest suust kinnitanud, et pole teadlikud, miks Hallik oli sunnitud lahkuma.

Raamatukogu direktori kohusetäitjaks määrati arendusdirektor Liis Lembinen, kes sellel kohal ka varasemalt töötanud on ja raamatukogu töös Halliku lahkumine häireid ei tekita.

Hallik oli TÜ raamatukogu direktor aastast 2005. Aastatel 2010–2015 töötas ta ülikooli õppeprorektorina ja tema tööleping raamatukogu direktorina oli peatatud.

Aastatel 1995–1996 oli Hallinn TÜ üliõpilaskonna esimees ja 1997–1998 Tartu linnapea abi. Hiljem oli ta TÜ-s Aasia maade lähiajaloo assistent, lektor ja dotsent. Hallik on olnud ka filosoofiateaduskonna prodekaan.