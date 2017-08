Tartu ülikool tõusis mainekas maailma ülikoolide edetabelis järgmise saja hulka

Möödunud aastal esmakordselt kuulsasse Academic Ranking of World Universities (ARWU) ehk Shanghai edetabelisse pääsenud Tartu ülikool kerkis tänavu edetabelis kohtadele 301-400.

Tabeli kõrgeimal kohal asub Harvardi ülikool, millele järgnevad Stanfordi ülikool ja Cambridge´i ülikool. Tartu ülikool pääses mainekasse edetabelisse esmakordselt 2016. aastal, asetudes möödunud aastal 401-500. kohale. Tänavu parandas TÜ kohta edetabelis saja koha võrra.

Tartu ülikooli õppeprorektor Anneli Saro: „Tõsiasi, et ülikooli positsioon erinevates mainekates edetabelites aasta-aastalt tõuseb, on kahtlemata tunnustus meie õppejõududele, teadlastele ja vilistlastele, kelle igapäevatööd rahvusvahelisel tasandil hinnatakse ja konkurentsivõimeliseks peetakse. Edetabelitesse pääsemine ei ole ülikooli jaoks eraldi eesmärk, kuid see annab tulevastele tudengitele kindlustunde, et siit saadav haridus on konkurentsivõimeline kõikjal maailmas ja Tartu ülikooli lõpudiplom on tööturul suure väärtusega.“

Shanghai Jiao Tongi ülikool koostab alates 2003. aastast rahvusvahelist ülikoolide pingerida Academic Ranking of World Universities (ARWU) ehk Shanghai edetabelit. Paremusjärjestuse koostamisel hinnatakse igal aastal enam kui 1200 ülikooli, kellest 500 parimat pääsevad pingeritta. Hinnatavate hulka pääsevad ülikoolid, kus töötab või on hariduse omandanud Nobeli preemia või Fieldsi medali laureaate või kus töötavad teadlased on avaldanud artikleid ajakirjades Nature ja Science. Lisaks on võimalik pääseda hinnatavate sekka, kui märkimisväärne hulk asutuse publikatsioone on esindatud indeksites Science Citation Index-Expande (SCIE) või Social Science Citation Index (SSCI).

Ülikoole reastatakse erinevate kriteeriumide alusel. Igal kriteeriumil on kindel kaal, mis kokku annab 100 protsenti.