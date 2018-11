Tartu Ülikool kaebab töövaidluskomisjoni otsuse edasi. Ülikooli esindaja: vaidluse sisuks olnud sündmused on toimunud

Töövaidluskomisjonis Tartu Ülikooli esindanud vandeadvokaat Leonid Tolstovi sõnul on ülikoolil esmalt vaja otsusega põhjalikult tutvuda, kuid juba praegu saab öelda, et ülikool kaebab otsuse edasi.

„Töövaidluskomisjon on üldjoontes tuvastanud, et vaidluse sisuks olnud sündmused on toimunud,“ sõnas Tolstov. „Jääme sündmustele antud hinnangute suhtes komisjoniga eriarvamusele ja kindlasti vaidlustame otsuse, kuna see läheb vastuollu ülikooli väärtustega.“

„Väljendame muret, et tänane otsus loob pretsedendi, mis võib edaspidi mõjutada töökultuuri kogu Eesti ühiskonnas,“ tõdes Tolstov. „Tartu Ülikool on käitunud õigesti, uurides asjaolusid põhjalikult ja tehes töölepingu ülesütlemise otsuse kollegiaalselt.“

Et töövaidluskomisjoni menetlus oli asjaosaliste kaitseks kinnine, ei ole ülikoolil võimalik vaidluse üksikasju avalikustada. Komisjoni otsuse edasikaebamiseks on ülikoolil aega 30 päeva.