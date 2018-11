Tartu Ülikool: jääme töövaidluskomisjoniga eriarvamusele Halliku vaidluse sisuks olnud sündmustele antud hinnangus

Ka fraasiga “vaidluse sisuks olnud sündmused on toimunud” proovitakse jätta muljet nagu oleks toimunud ahistamine, kuid see ei ole TVK otsuse sisu. Jah, toimusid jõulupidu, on toimunud reis väliskonverentsile, inimesed on omavahel suhelnud, selles mõttes on vaidluse sisuks olnud sündmused toimunud. Samas näitavad tõendid nii ükshaaval kui ka kogumis läbivalt seda, et ahistamissüüdistus ja ebaväärika käitumise etteheited ei vasta tõele.

Ülikoolil on ühes asjas õigus - eilne otsus võib edaspidi mõjutada töökultuuri kogu Eesti ühiskonnas. See otsus võib aidata edaspidi parandada töökultuuri kahel viisil. Esiteks vältida valekaebuste esitamist ning teiseks, juhtida tööandjate tähelepanu sellele, et ka keerulistes situatsioonides tuleb säilitada erapooletus ja faktipõhisus.