Tartu-Tallinna rong ei saanud teel ees seisnud kaubarongi tõttu Tabiverest liikuma

Täna õhtul kella poole kuue paiku Tartust Tallinna poole väljunud reisirong seisab Tabivere jaamas juba üle poole tunni. Elron andis teada, et seisaku põhjuseks on teel ees seisev kaubarong.

"Reis 215 Tartu - Tallinn (17:22 - 19:46) hilineb peatuses Tabivere 43 minutit teise rongi hilinemise tõttu. Kaubarong seisab ees," seiasb Elroni kodulehel. Reaalajas fongide liikumist näeb siit.

Rongis viibiva Delfi lugeja sõnul seisab rong Tabiveres juba üle poole tunni ning seda, kaua veel ootama peab rongi liikuma hakkamist, ei ole teada.

"Elroni 17.22 Tartust väljunud Tallinna rong on juba pool tundi Tabiveres kohapeal seisnud. Rongijuht ütles, et vähemalt tund võib veel minna, kuid tegelikku olukorda keegi ei tea. Öeldi, et tee peal ees peaks olema kaubarong ning see ongi rongiliikluse peatanud. Vett ega süüa kuskilt osta ei saa ning inimesed ootavad teadmatuses, mis edasi saab," kirjutas lugeja.