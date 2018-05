Tartu supelrandades alustas tänasest tööd rannavalve, Pühajärvel juba eilsest

Alates tänasest tegutsevad G4S rannavalvurid Tartus Anne kanali ja Emajõe randades. Algselt plaanis linn tellida rannavalve teenuse 1. juunist. Pühajärvel alustas rannavalve tööd juba eilsest.

Anne kanali ääres on rannavalve andmetel 800 inimest. Vetelpäästjatel on tulnud täna korrale kutsuda nii avalikus kohas purjutajaid kui ka klaastaaraga randa tulnud inimesi. Samuti on pidanud nad suplejatele meelde tuletama, et poide piir rannas tähistab kontrollitud ja ujumiseks mõeldud ala. Sealt edasi läheb vesi sügavaks ja vetelpäästjatel on poidest edasi ujujaid ka raskem jälgida.

Emajõe randades on umbes pooltuhat inimest, linnaujulas 300 ja vabaujulas 200. Seal on G4S rannavalvurite sõnul päev kulgenud seni üsna rahulikult.

Kell 12 mõõdeti Emajõe veetemperatuuriks 18 kraadi, Anne kanali vesi oli 21 kraadi soe.

Rannavalve hooaja alguse tõi varasemaks ka Otepää vald. Pühajärve ääres alustasid G4S rannavalvurid tööd eile.

G4S rannavalve alustab enamikes Eesti randades tööd 1. juunist. Vetelpäästjad aitavad suplejate ohutust tagada 20 supelrannas Tallinnas, Tartus, Võrus, Otepääl, Elvas, Põlvas, Tõrvas, Türil, Viljandis, Haapsalus ja Pärnus.