Tartu ootab alates tänasest Kaarsilda iseloomustavaid heliteoseid

Tartu linnavalitsus kuulutab tänasest välja Kaarsilla heliteoste konkursi, millega soovitakse leida Kaarsilla helindamiseks valikut läbimõeldud lahendusi.

Konkursi eesmärgiks on antud asukoha helide mõtestamine. Kuidas kasutada loodud tehnilisi võimalusi linlaste kasuks, kuidas vältida pakutud võimaluste kuritarvitamist? Konkurss annab heliloojatele ülesande lavastada nähtamatut. Kuna tervik hõlmab vaikuse ja heli tasakaalustatud suhet, siis ei ole konkursile esitatavate heliteoste pikkus rangelt ette määratud.

Ööpäeva, aastaaegade ja tähtpäevade kalendrist leiab mitmekesise värvinguga olukordi, mis annavad aeg-ajalt põhjuse või eelduse selle hetke tähistamiseks või äramärkimiseks. Konkursile esitatud teosed võivad olla loodud nii universaalsetena kui ka väga täpselt määratud olukorra saateks.

Konkursil osalejalt oodatakse ühe või mitme tervikliku heliteose loomist. Heliteosele ei määrata stiililist piirangut, oodatud on nii klassikalisele harmooniale tuginevad kui ka abstraktsemad heliteosed. Konkursile esitatav teos ei tohi olla varem avalikult kõlanud. Konkursi preemiafond on 15 000 eurot. Žüriil on õigus preemiaid ümber jagada vastavalt esitatud tööde tasemele.

Konkursi žürii koosseis: Tartu linnaarhitekt Tõnis Arjus (komisjoni esimees), helilooja Ardo Ran Varres, helilooja Age Veeroos, Vanemuise teatri juht Toomas Peterson ja Tartu linnakujunduse spetsialist Anna-Liisa Unt.