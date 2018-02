Tartu linnavalitsus ei näe midagi halba selles, et N099 kohalikelt hotellidelt tasuta tube palub

Hotellituba: pilt on antud loole illustreeriv.

Möödunud nädalal kirjutas Õhtuleht sellest, kuidas teater NO99, kes tänavu ka vabariigi aastapäeva vastuvõttu korraldab, Tartu hotellidelt sponsorluse kaudu ürituse ajaks tasuta hotellitube palub.

Delfi uuris Tartu linnavalitsuselt, kuidas näevad nemad seda, kui suurürituse ajal, mil linna külastavad inimesed peaksid elavdama ettevõtlust, proovivad läbi saada nii odavalt kui võimalik.

Tartu linnavalitsuse avalike suhete osakonna juhataja Indrek Mustimets ütles Delfile, et kuna linnale ei kuulu juba aastakümneid hotelle ega majutusasutusi ning ei reguleeri ka seda, kellele hotellid tasuta hotellitube annavad. "Igasuguste soodustuste loomine/andmine kas füüsilistele või juriidilistele isikutele on ikkagi eraettevõtja ehk antud juhul hotelliomaniku pädevuses ja linn nendesse otsustesse ei sekku ega tahagi sekkuda," sõnas Mustimets.

Mustimets möönis, et Eestis on ka olulisemaid teemasid, mis inimestele huvi pakuvad.

SA Teater NO99 turundus- ja kommunikatsioonijuht Kätlin Sumberg 24. jaanuari hommikul Tartu hotellidele välja e-kirjad, milles kurdab, et kuna ERM ei ole teatrisaal, vaid muuseum, ning külalisi on tavapärasest tunduvalt rohkem, siis on eelarve väga pingeline ja suur osa sellest kulub hoone vastuvõtuks kohandamisele – spetsiaalsele valgusele, heli- ja videotehnika üürimisele, maja kaunistamisele, logistikale.

Loe veel

"Vastutasuks saame pakkuda teie ettevõtte nime nimetamist ülekande-etenduse lõputiitrites toetajana. Aga peamiselt saaksite ainult tunde, et olete kaasa aidanud ühe kingituse tegemisele meie riigi sajanda juubeli ühele kõige olulisemale sündmusele," rõhub teatri turundusjuht patriotismile, vahendas Õhtuleht.