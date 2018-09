Tartu linn pöördub riigi vastu kohtusse

Riigi eriplaneering koostatakse eelkõige maakonnaüleste huvide

väljendamiseks riigikaitse ja julgeoleku, energeetika, gaasi transpordi, jäätmemajanduse ning maavarade kaevandamise valdkonnas või eespool nimetatud huvide väljendamiseks avalikus veekogus ja majandusvööndis.

Tartu kaebas, et seaduses pole piisavalt selgelt määratletud, mis on "suur riiklik huvi", mida eriplaneering eeldab. "Kas suur riiklik huvi võib väljenduda ka kaudselt, näiteks üksnes läbi selle, et riigil on huvi erahuvides rajatava ehitise toimimisega kaasneva positiivse majandusmõju vastu?" küsis Tartu linn.

Kaebuse kontekstiks oli hiljutine katse kehtestada riigi eriplaneering, et rajada Tartu lähedale tselluloositehas. Valitsus loobus sellest mõttest tartlaste terava vastuseisu tõttu.