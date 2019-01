Tartu linn jätkab elustamisaparaatide paigaldamist rahvarohketesse kohtadesse

OÜ Hansa Medical viib koos aparaadi paigaldamisega läbi AED ja elustamisvõtete lühikoolituse nii asutuse töötajatele kui seal hetkel viibivatele külastajatele. Aparaadi kasutamine on häälkäskluste abil lihtne ning inimene ei pea kartma, et ta teeb abiandmisega kellelegi viga. Pigem on koolituse eesmärk inimestele teadvustada aparaadi kasutamise olulisust. Väljaotsa sõnul on elustamisaparaat tuttav abivahend ka väga paljudele noortele tartlastele. Alates 2013. aastast on Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond koostöös Tartu Koolitervishoiu OÜga korraldanud järjepidevalt elustamisõpet koos AED-aparaadi kasutamise õpetusega Tartu linna põhikoolide õpilastele.

Esimese elustamisaparaadi soetas ja paigaldas Tartu linn 2011. aastal Aura veekeskusesse. Elustamisaparaadi on soetanud mitmed spordiklubid (nt TÜ spordihoone ja A le Coq Sport spordimaja) ja kaubanduskeskused (Lõunakeskus, Tartu Kaubamaja) ning aparaate on ka mitmetes eraettevõtetes.