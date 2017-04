Tartu kunstimuuseumi direktoriks saab Signe Kivi

Tartu Kunstimuuseumi direktoriks valiti Signe Kivi, kes asub tööle 26. juunil. Senine juht Rael Artel lahkus kultuuriministeeriumi kinnitusel ametist omal soovil.

Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler Tarvi Sits tunnustas muuseumi senist juhti Artelit, kelle käe all on muuseum hakanud silma tugeva mitmekesise programmiga. "Lähiaastate väljakutse muuseumi jaoks on kõnetada eri sihtgruppe ning leida koostööpartnereid näituste korraldamiseks ka väljaspool muuseumi ruume. Sama tähtis on asutuse igapäevatöö sujuvus olukorras, kus kunstikogude säilitamiseks tuleb need kolida avariilistest oludest uutesse hoidlatesse Eesti Rahva Muuseumis (ERM)."

Signe Kivi puhul tõstis Sits esile tema juhtimiskogemuse ja mitmekesised sügavad teadmised kunstivaldkonnas. Kivi ise lisas, et tänu kauaaegsele osalemisele Eesti kunstielus on tal selge arusaam valdkonnas valitsevatest ootustest.

"Tartu kunstimuuseumil on meie kunstimaastikul eriline koht. Viimaste aastate elavnenud näitustegevust ning publiku- ja haridusprogramme plaanin kindlasti jätkata. See tähendab koostööd Tartu Ülikooli muuseumide, ERMi ja linnamuuseumide, aga ka kõigi teiste Tartu kunsti- ja mäluasutustega."

Signe Kivi lõpetas 1980. aastal toonase Eesti riikliku kunstiinstituudi (ERKI) tekstiili erialal, aastast 1988 on ta samas olnud õppejõud. Aastatel 2005 kuni 2015 oli ta Eesti kunstiakadeemia rektor. Ta on Eesti kunstnike kiidu liige ning olnud ka selle president aastatel 1998 kuni 1999. Eesti Vabariigi kultuuriminister oli Signe Kivi aastatel 1999 kuni 2002.