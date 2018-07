Tartu kiirabi juht: teeäärsest sünnitajast Facebooki pildi postitanud töötaja jääb ametisse, ent saab ilmselt noomituse. Ta käitus valesti

Palju paksu pahandust põhjustanud pilt. Selle autoriks on lapse isa. Temaga on selle kasutamine Delfis kooskõlastatud.

Tartu kiirabi juhataja Ago Kõrgvee kinnitas täna Delfile, et kiirabitöötaja, kes sotsiaalmeedias kiirabibrigaadist ja äsja sünnitanud emast pilti jagas, jätkab ametis. Küll aga mingi karistus taolise käitumise eest ikkagi järgneb

Meedias leidis üleeile laia kajastust, et Valga sünnitusosakonna sulgemise otsene tagajärg oli see, et meedikud aitasid lapse ilmale tuua maantee ääres. Valgast pärit naist poleks jõutud Tartu Ülikooli kliinikumi sõidutada.

Antud vahejuhtum tuli avalikkuse ette, kuna kiirabibrigaadi liige jagas päev varem Facebookis pilti koos tekstiga: "Positiivne päeva algus :) Hommikul 6:43 aitasime metsavahel autos ilmale uue ilmakodaniku Mia - palju õnne."

Esmaspäeva õhtul postitus kustutati. Tartu kiirabi juhataja Ago Kõrgvee kinnitas siis Delfile, et pole välistatud, et see töötaja jääb isegi ametist ilma.

Täna hommikul ütles ta, et töötaja jätkab ametis, ent järgneb arenguvestlus ja karistus. "Ilmselt piirdume noomitusega. Kõige olulisem, et töötaja ise aru saaks, et pole sobilik nii käituda." Olete temaga vestelnud, on ta vabandanud? "Loomulikult on. See pole sobilik käitumine kiirabis ja meditsiinis laiemalt. Vastasel juhul kaob usaldusväärsus."

Kõrgvee viitas andmekaitseseadusele ja delikaatsete isikuandmete töötlusele. "Patsiendi ja meditsiinitöötajate konfidentsiaalsuse alused. Kui lähete ise arsti juurde, kas tahaksite, et ta teie pildi kuskile riputab," küsis ta teoreetiliselt.