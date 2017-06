Tartu gümnaasiumides oli tänavu rekordiline medalisaak: 98 kulda ja hõbedat

Tartu linna gümnasistidest lõpetavad tänavu kuldmedaliga 44, hõbemedaliga 54 ja kutseharidusasutuse kiitusega 46 noort.

Täna kell 14 toimub Tartu ülikooli ajaloo muuseumi valges saalis Tartu linnapea ja Tartu maavanema vastuvõtt Tartumaa parimatele koolilõpetajatele, teatas Tartu linnavalitsus.

„Tartu õpilased ja õpetajad on teinud väga head tööd. Tänavune medalisaak – kokku 98 kulda ja hõbedat - on viimaste aastate rekord. Varasematel aastatel on medalisaajaid olnud 80-90 ringis,“ kommenteeris Tartu linnapea Urmas Klaas.

Tartu linn premeerib tublisid koolilõpetajaid ka rahaliselt. Kuldmedaliga lõpetanud noor saab 200 euro suuruse stipendiumi, hõbemedali ja kiitusega lõpetanu 150 eurot. Kokku maksab linn tublidele õppuritele preemiaks 23 900 eurot.

Kõige rohkem medalisaajaid oli Hugo Treffneri gümnaasiumist – kuldmedali sai 16 ja hõbemedali 25 lõpetajat. Miina Härma gümnaasiumis sai kuldmedali kaheksa ja hõbemedali seitse lõpetajat. Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumis oli medalisaajaid 11, Annelinna ja Tamme gümnaasiumis kümme.

Tartu Kutsehariduskeskuse lõpetas kiitusega 37 noort.