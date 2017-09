Tartu gümnaasiumide direktorid Repsi soovitud lävendit ei poolda

Helmer Jõgi, Mailis Reps ja Ott Ojaveer Ekspress Meedia

Haridusminister Mailis Reps teatas septembri algul soovist seada gümnaasiumitesse sissesaamiseks lävend, mis tähendaks, et põhikooli tunnistusega, mille keskmine hinne on alla 3,75, pääseks üksnes kutsekoooli. Tartu gümnaasiumite juhid on suuremas osas sellele lävendile aga vastu.