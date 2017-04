Tartu bussikontrolörid hädas: 10 000-liikmeline Facebooki grupp annab kiiresti "ohust" teada

Üle kümne tuhande ühistranspordivarga koondav Facebooki-leht on infovahetuses saavutanud taseme, kus piletit on mõistlik soetada vaid paadunud aatemeestel.

Kodanikuühiskonna särava tähena helgib sotsiaalmeediataevas kommuun "Bussikontroll Tartus", mis täidab siinsete bussijäneste ammuse unistuse: õlg õla kõrval annavad vabatahtlikud teineteisele viivitamatult teada, kui linnapildis hävingut tõoetavat piletikontrollibussi märkavad. Nii võib tõsiasjadest, et üks vaenlase sõidukitest parasjagu Annelinnas ja teine Veerikul redutab, teha lihtsa järelduse, et Kvissentali rahvas võib täiesti muretult tuvasti piiksutamata jätta, kirjutab Tartu Ekspress.

Ettevõtmise võlu peitub just mastaapides: analoogseid lehti on püütud käima lükata ka teistes linnades, kuid just Emajõe Ateenas on saavutatud olukord, kus mõni aktivistidest helkurvestides menetlusteenistujatest juba mõne minuti jooksul ette kanda saab. Grupieetika näeb ette, et märgitakse ära nii bussipeatus kui täpne kellaaeg, samuti on kena kirja panna, kui ekipaaž murdmiskohast lahkunud on.