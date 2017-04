Tartu alustab uue bussiliikluse võrgu kavandamist

Tartu linnavalitus koostöös Targa linna klastriga alustab Tartu ja lähipiirkonna ühistranspordi liinide uuendusplaanide koostamist.

Liinivõrgu analüüsi üks osa on metoodika loomine, mis võimaldab linnadel planeerida ja ajakohastada ühistranspordi liinivõrke. Töö käigus analüüsitakse linlaste liikumisvajadusi nii piletiinfo, loenduste kui ka mobiilpositsioneerimise andmete abil. Samuti viiakse läbi fookusgruppide arutelud linlaste ja võtmepartnerite esindajatega.

"Soovime, et Tartu ühistransport vastaks veelgi paremini linlaste ja linna külaliste vajadustele nii täna kui ka tulevikus ning linnas liikumiseks kasutataks isikliku auto asemel rohkem ühistransporti, mille osaks saab olema näiteks ka kavandatav rattaringlus," põhjendas liinivõrgu uuendamise vajalikkust linnapea Urmas Klaas.

Tartlaste kaasabil luuakse töö käigus Tartu ühistranspordi visioon aastaks 2030 ning määratletakse ühistranspordi teenustasemed. Tartu ühistranspordi korralduse uued stsenaariumid valmivad 2017. aasta lõpuks, millele järgneb nende avalik arutelu. Võimalik uue liinivõrgu rakendamine võib alata 2018. aasta suvest.

Tartu abilinnapea Valvo Semilarski sõnul on uuendused kaasaskäik ajaga, sest olemasolev liinivõrk põhineb üheksakümnendate aastate alguses tehtud ümberkorraldustel. "Muutunud pole mitte ainult liikumisvajadused, vaid linlased on muutunud teadlikumaks ning on aina enam valmis kasutama kvaliteetset ühistransporti," kinnitas Semilarski.

Targa linna klastri projektijuhi Gerttu Simmi sõnul on tegu väga uuendusliku lähenemisega ühistranspordi korraldamisele. “Traditsiooniliselt on uuritud vaid olemasolevate bussisõitjate vajadusi. Mobiilpositsisoneerimise andmete kasutamine ja linlaste kaasamine võimaldab aru saada kõigi linlaste liikumisvajadustest,” lisas Simm.

Töö teostajaks on riigihanke tulemusel WSP Finland koos Tartu ettevõttega Positium LBS.

Tööde maksumuseks on 126 480 eurot, mida osaliselt rahastatakse Targa linna klastri vahendusel Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.