Tartlaste närv pannakse proovile: Võru tänava remont kestab oktoobrini, Narva maantee on avatud

Narva maanteel toimusid tänavu tööd kolmel lõigul, kus tegutsesid erinevad töövõtjad (Puiestee – linna piir, Fortuuna – Mäe ja Mäe – Ujula ringristmik). Suured torustikutööd olid seotud Tartu ülikooli uue õppehoone ehitusega. Praeguseks on kõigil teelõikudel asfalteerimistööd lõpetatud ja taastunud tavapärane liiklusolukord. Teekatte märgistus- ja muud praeguseks veel lõpetamata korrastustööd tehakse aegadel, mil mõju läbivale liiklusele oleks kõige väiksem.

Suurema liiklusmõjuga remonditööd toimuvad veel Võru ja Tehase tänaval. Praegu on oma tööde lõpetamise faasis vee-, kanalisatsiooni- ja küttetorustike ehitajad. Alates järgmisest nädalast võtab töömaa üle teedeehitusettevõte AS YIT. Esimesed suuremad tööd on tänavale asfaldist tasanduskihi ja uute äärekivide paigaldamine ning seejärel saab sõidutee juba uue asfaltkatte. Asfalteerimistööde ajaks suletakse liikluseks üks liiklemise suund, ühistranspordile tagatakse läbipääs. AS YIT lõpetab kõik teetööd oktoobrikuu lõpuks.