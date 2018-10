Tartlased elavad lõhkemata pommide otsas. Elumajade vahetust lähedusest kaevati välja neli miini

Ehitustööde käigus jäid kopa haardesse kummalised metalljurakad. Lähemal inspekteerimisel selgus, et tegemist oli miinidega. Päästeameti Lõuna-Eesti pommigrupi juhataja Indrek Tõnsoni sõnul läks õnneks, kuna kopaga miini tabades võib see lõhkeda.

Miinides oli sees 4 kilogrammi lõhkeainet, mille ohuraadius on Tõnsoni hinnangul 500 meetrit. "Elumajad ümberringi on aga saja meetri raadiuses," ütles Tõnson. Lõhkekehad olid hajutatud pinnasele, asusid ligi meetri sügavusel ning üksteisest umbes kolme meetri kaugusel.

Jäänud olid need miinid sinna arvatavasti Teisest maailmasõjast. Tõnson ütles, et miine võib ehitustööde käigus sealt veel välja tulla. "Linna olmekiht on suur, metallprahti on palju. Metalliotsijaga on [lõhkematerjali] peaaegu võimatu leida," lisas ta.

On paratamatu, et inimesed sõjast jäänud miinide otsas võivad elada. "Selle vastu ei saa Eestis niikuinii," ütles Tõnson. Lõuna-Eesti demineerijad saavad iga aasta väljakutse paarile sellisele juhtumile, kus leitakse jälle mõni maailmasõjast lõhkemata jäänud ese. "Arvan, et tulevastele põlvedele jätkub ka," naljatas Tõnson.

Ujula tänava ehitusplatsil on ehitajaid instrueeritud, kuidas seal ettevaatlikult tegutseda. Järgmise nädala sees on demineerijad neile tööde juures toeks.