Tartlanna kirjeldab, kuidas Leedu autovargad vahele jäid: abikaasa märkas, et akna all askeldavad kahtlased mehed. Ta helistas kohe politseisse

Täna varahommikul saatis politsei pressiteate, kus teavitas suurest politseioperatsioonist. Hiljem selgus, et sündmusteahel sai alguse alguse kella 2.30 paiku, kui politseile teatati Pääsukese tänaval hoovis askeldavast kahest kahtlasest mehest.

Tegu on eramajaga, kus elavad abikaasad Märt Vagur ja Krõõt Kiviste. Krõõt kirjeldab Delfile, et Märt oli ärkvel ja kontrollis allkorrusel, kas laps magab. Äkki märkas mees akna taga varju vaikselt liikumas ning taskulambiga valgust aknasse näitamas. Krõõdale rääkis mees hiljem, et võõraid oli aias kaks. Mõlemal nokamütsid peas, lisaks nende peale ka kapuutsid tõmmatud.

"Abikaasa helistas politseisse ja jäi siis ootama," kirjeldab Krõõt. "Politsei jõudis väga kiiresti, mõne minutiga. Vargad põgenesid maja tagant, lõhkusid isegi osa aeda." Läheduses seisis Honda CR-V (alloleval pildil), mis oli ärandatud naabruskonnast. Õnneks jäi see nüüd varastest maha.

Foto: Argo Ingver

Krõõt viitab, et nende autol on peal ka nn immobilaiser, mistõttu võisid vargad toppama jääda ehk vargusega läks õnneks kauem. "Politsei tegutses tõesti kiiresti. Peagi olid ka naaberaiad prožektoritega valgustatud. Tulid kohe ka uurijad vestlema." Krõõda sõnutsi arvasid nad esiti, et ehk tahtsid vargad majja sisse tungida, politseilt kuulsid, et tegu olla autovarastega. Ta ütleb, et see tõi teatud kergendustunde - enne kardeti oma turvalisuse pärast.

Honda CR-V juht on neid juba tänanud. "Üleskutse ka teistele inimestele, märgake, mis naabruskonnas toimub ja kindlasti ärge hakake ise õigust nõudma, vaid võtke ühendust politseiga," viitab ta sellele, et vargad võivad olla relvastatud.