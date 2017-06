Taro: valituks saades ei tohiks Sõõrumaa linnaga tehinguilt kasu lõigata

Aktiivsete inimeste soov valimistel kandideerida on tervitatav, kuid sel nädalal Tallinna volikokku pürgimisest teada andnud ärimees Urmas Sõõrumaa peaks mõistma, et valituks osutununa ei saa ta samal ajal tehingutest Tallinna linnaga kasu saada, ütles Raadio 2 saates "Olukorrast riigis" osalenud Külli Taro.

Taro märkis, et igaühel, kes vastab seaduses antud kriteeriumidele, on õigus valimistel kandideerida ning iseenesest on igati tervitatav, et aktiivsed inimesed soovivad seda teha, vahendas ERR.

"Küsimus on selles, kas Sõõrumaa ettevõtjana saab aru, et juhul, kui ta osutub valituks, juhul, kui temast saab üks otsustajatest Tallinnas, ei saa ta olla samal ajal kasusaaja Tallinna linnaga tehingutes," sõnas ta, lisades, et vältida tuleks endise abilinnapea Arvo Sarapuuga toimunu kordumist, kus samaaegselt istuti kahel pool lauda.

"Kui kandideeriv ettevõtja saab sellest aru, et tegelikult äriliselt on temale pigem kahjulik kandideerida, sest ta ei saa neid lepinguid enam, siis ei ole mingit probleemi," lausus Taro.

Ta lisas, et kui ettevõtja tuleb ideedega, kuidas muuta asjaajamine kiiremaks ning linnaplaneerimine äritegevuse kesksemaks, on see iseenesest arusaadav. Probleem tekib aga siis, kui tema ettevõtted hakkavad mõnest konkreetsest tehingust kasu saama.

Saatejuht Ahto Lobjakas tõi välja, et kui ettevõtja ise oma nimekirjaga Tallinna volikokku pääseb ja sealt ennast ka taandab, siis tema nimekirjas volikokku pääsenud inimesed jäävad ikkagi temast sõltuvaks. Need on hallid alad ja seetõttu jääb tema sõnul loota, et Sõõrumaa nimekirjast ei saa mingit kaalukeelt.

"Kuigi see on üks väga oluline aspekt poliitiliselt, arvestades varianti, et kui nüüd Keskerakonda peaks tekkima lõhe ja sealt tuleb omaette Olga Ivanova või muu nimekiri, mis võtab Keskerakonnalt absoluutse enamuse, tekib vajadus hakata koalitsioone looma, ja ka väga väike fraktsioon võib olla kuninga rollis. /.../ Sogases vees kalastamiseks on aeg väga hea," tõdes Lobjakas.